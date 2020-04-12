2020-04-12T03:43:07+03:00
Общество

Тепло и без осадков: погода в Приморье за 12 апреля

Температура воздуха может прогреться до 17 градусов тепла
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До 17 градусов тепла обещают сегодня синоптикиДо 17 градусов тепла обещают сегодня синоптикиФото: pixabay.com
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Приморская погода вновь начала радовать жителей региона своим теплом. Так, сегодня, 12 апреля, в Приморском крае будет поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, температурный фон будет колебаться от +5 до +17 градусов, сообщает Примпогода.

В Уссурийске будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер западный умеренный. Столбик термометра поднимется до +13...+15 градусов.

В Находке также небольшая облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +10...+12 градусов.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температурный фон будет колебаться от +8 до +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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