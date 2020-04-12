Инфекционный госпиталь для борьбы с коронавирусом развернут в Находке

12 Апр 2020 2020-04-12T04:49:35+03:00

Всего в крае к 13 апреля будет готового 405 инфекционных коек

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Приморский край готовится к пику заболеваемости коронавирусом. Так, на базе Находкинской городской больницы планируется развернуть для борьбы с заболеванием - инфекционный госпиталь. Он будет вмещать 35 коек, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Госпиталь разместят в отдельно стоящем здание. Его разделят на две зоны: в первой будут находится COVID-положительные больные, а во втором – люди с подозрением на заражение.

Кроме этого, перед входом в здание планируют установить специальный шлюз, в котором медики будут переодеваться в средства индивидуальной защиты перед тем, как войти в госпиталь.

«Отделение готово к приему пациентов. На его базе имеются 12 аппаратов для искусственной вентиляции легких, а также девять кислородных концентраторов. Этого количества достаточно для обеспечения нуждающихся кислородной поддержкой», – сообщил главный врач Находкинской городской больницы Валерий Коляда.

Всего же к 13 апреля в регионе будет развернуто 405 инфекционных коек - 35% из которых должны быть оборудованы аппаратами ИВЛ, а 70% кислородом.

ИСТОЧНИК KP.RU