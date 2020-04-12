Инфекционный госпиталь для борьбы с коронавирусом развернут в Находке
Приморский край готовится к пику заболеваемости коронавирусом. Так, на базе Находкинской городской больницы планируется развернуть для борьбы с заболеванием - инфекционный госпиталь. Он будет вмещать 35 коек, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Госпиталь разместят в отдельно стоящем здание. Его разделят на две зоны: в первой будут находится COVID-положительные больные, а во втором – люди с подозрением на заражение.
Кроме этого, перед входом в здание планируют установить специальный шлюз, в котором медики будут переодеваться в средства индивидуальной защиты перед тем, как войти в госпиталь.
«Отделение готово к приему пациентов. На его базе имеются 12 аппаратов для искусственной вентиляции легких, а также девять кислородных концентраторов. Этого количества достаточно для обеспечения нуждающихся кислородной поддержкой», – сообщил главный врач Находкинской городской больницы Валерий Коляда.
Всего же к 13 апреля в регионе будет развернуто 405 инфекционных коек - 35% из которых должны быть оборудованы аппаратами ИВЛ, а 70% кислородом.
ИСТОЧНИК KP.RU