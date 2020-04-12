Жительницу Приморья обвинили в распространении коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T06:52:49+03:00

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Жительница одного из поселков в Надеждинском районе пожаловалась в полицию на действия соседки. Пожилая женщина распространяет слухи о том, что девушка больна и является распространителем коронавирусной инфекции..

Как сообщила стражам порядка 26-летняя заявительница, недавно она узнала, что проживающая по соседству женщина распространяет ложные слухи о том, что она заражает всех опасным вирусом, чем сеет панику и ненависть среди местных жителей.

В связи с этим молодая женщина испытывает стресс, так как ничем не больна. Клевету со стороны соседки она считает местью за бытовые ссоры.

Обратившаяся за помощью пострадавшая попросила привлечь нарушительницу спокойствия к административной ответственности и наказать за распространение клеветы и фейковой информации.

Стоит отметить, что за это женщине может грозить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU