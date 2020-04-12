2020-04-12T08:16:09+03:00
Общество

Владелец Lexus поплатился за неправильную парковку во Владивостоке

Мужчине разрисовали авто неприличными словами и похабными изображениями
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Владелец пострадавшего авто обратился в полициюВладелец пострадавшего авто обратился в полициюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Ленинского района Владивостока обратился в полицию с жалобой на действий неизвестных хулиганов. Злоумышленники нарисовали на его машине неприличные картинки и матерные выражения.

Как пояснил в своем обращении проживающий на Нейбута мужчина, инцидент произошел поздно вечером во дворе его дома. Неизвестный парень на авто марки Honda и девушка на Mazda маркером написали нецензурную брань на его Lexus, а также нарисовали различные похабные изображения.

Сразу после этого хулиганы разъехались, поэтому хозяин пострадавшего авто не успел выбежать на улицу и задержать их. Мужчина предположил, что злоумышленники решили таким образом отомстить ему за парковку, так как он не очень удачно оставил свою машину возле подъезда.

Горожанин попросил стражей порядка найти и привлечь к ответственности хулиганов, так как отмыть стойкий маркер стоит недешево. Полицейские зафиксировали обращение горожанина и приступили к проверке по факту его сообщения о порче имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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