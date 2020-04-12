Жителя Приморского края ожидает суд за избиение знакомой

12 Апр 2020 2020-04-12T09:27:59+03:00

От полученных травм женщина позже скончалась в больнице

Изменить размер текста: A A

Жителя Артема ожидает суд за избиение знакомой. Через неделю потерпевшая скончалась в больнице. Инцидент произошел во время застолья.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю, в январе 2020 года обвиняемый и потерпевшая распивали спиртные напитке в квартире дома по улице Херсонская в город Артеме. В ходе застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, во время которой обвиняемый решил применить грубую физическую силу и избил свою знакомую. Через неделю от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Сейчас собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело передан в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU