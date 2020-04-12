Жителя Приморского края ожидает суд за избиение знакомой
Жителя Артема ожидает суд за избиение знакомой. Через неделю потерпевшая скончалась в больнице. Инцидент произошел во время застолья.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю, в январе 2020 года обвиняемый и потерпевшая распивали спиртные напитке в квартире дома по улице Херсонская в город Артеме. В ходе застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, во время которой обвиняемый решил применить грубую физическую силу и избил свою знакомую. Через неделю от полученных травм женщина скончалась в больнице.
Сейчас собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело передан в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU