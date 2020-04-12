2020-04-12T09:27:59+03:00
Происшествия

Жителя Приморского края ожидает суд за избиение знакомой

От полученных травм женщина позже скончалась в больнице
Поделиться:
Инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитковИнцидент произошел во время совместного распития спиртных напитковФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жителя Артема ожидает суд за избиение знакомой. Через неделю потерпевшая скончалась в больнице. Инцидент произошел во время застолья.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю, в январе 2020 года обвиняемый и потерпевшая распивали спиртные напитке в квартире дома по улице Херсонская в город Артеме. В ходе застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, во время которой обвиняемый решил применить грубую физическую силу и избил свою знакомую. Через неделю от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Сейчас собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело передан в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморские следователи пришли на помощь женщине, оставшейся в беде
Жителя Приморского края ожидает суд за избиение знакомой
Владелец Lexus поплатился за неправильную парковку во Владивостоке
МТС разыскивает авторов комиксов о будущем
Жительницу Приморья обвинили в распространении коронавируса
Инфекционный госпиталь для борьбы с коронавирусом развернут в Находке
Тепло и без осадков: погода в Приморье за 12 апреля
Еще 22 случая заражения коронавирусом выявили в Китае из тех, кто приехал из Приморья
Первые рейды: нарушителей режима самоизоляции начали штрафовать в Приморье
В Приморье определен роддом для женщин с подозрением на коронавирус
Из-за рухнувшего моста популярную трассу в Приморье сковала мощная пробка
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года
Предприимчивый приморец обманным путем «заправился» почти на 20 тысяч рублей
Полицейский из Владивостока стал покровителем азартного бизнеса
Приморских медиков накормили национальным узбекским блюдом в благодарность за работу
Синоптики уточнили прогноз: дождь со снегом обрушатся на Приморье во второй половине дня
Экс-мэр предложил владивостокцам зарплату до 260 тысяч в месяц
Когда эвакуируют приморцев, застрявших в Южной Корее - расписание
Стало известно, сколько граждан Китая успели проехать через Приморье за последние 20 дней
В СИЗО-1 Владивостока из-за коронавируса приостановлены длительные и краткосрочные свидания
В столице Приморья украли 10 тысяч масок
Еще один мост не устоял в Приморье
Полтора года понадобилось, чтобы восстановить надземный переход во Владивостоке