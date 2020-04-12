Приморские следователи пришли на помощь женщине, оставшейся в беде

12 Апр 2020 2020-04-12T10:25:29+03:00

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Сотрудники следственного комитета по г. Артему прошли на помощь местной жительнице. Офицеры купили и передали женщине продукты, а также угощения для ее ребенка.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю, сотрудники следственного отдела увидели в социальных сетях публикацию, в которой женщина просила помощи. Она рассказала, что в период самоизоляции попала вместе со своей дочкой в тяжелую жизненную ситуацию.

Офицеры не смогли пройти мимо чужой беды - нашли женщину и передали ей продукты питания, средства защиты, а также угощения для ее маленькой дочки.

ИСТОЧНИК KP.RU