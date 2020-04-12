Новый случай заражения коронавирусом во Владивостоке на 12 апреля: число заболевших увеличилось до 24 человек

12 Апр 2020 2020-04-12T15:29:38+03:00

Еще один случай зарегистрирован во Владивостоке Фото: pixabay.com

Власти рассказали про новый случай заражения коронавирусом во Владивостоке на 12 апреля 2020 года

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Во Владивостоке зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом. По данным регионального штаба, по состоянию на 12 апреля на территории Приморского края официально зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

На данный момент коронавирус официально выявлен с помощью тестов еще у одного из местных жителей.

Всего в России за сутки выявлено 2186 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило –15770. Справиться с опасной инфекцией удалось 1291 пациентам, умерло –130 человек.

Во Владивостоке больных размещают в Краевой клинической больнице №2. Правительство намерено развернуть еще около 1000 коек во временных госпиталях в приморской столице, Находке и Уссурийске.

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ИСТОЧНИК KP.RU