Группа Чиж & Co сыграет онлайн-концерт

12 Апр 2020 2020-04-12T13:00:25+03:00

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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, продолжает организацию онлайн концертов и сообщает о запуске прямой трансляции выступления группы Чиж & Co.

Музыканты выступят в ночь с воскресенья на понедельник 13 апреля в 02-00 по владивостокскому времени. Трансляция будет вестись из студии в Санкт-Петербурге и будет доступна в прямом эфире на платформе vr.mts.ru и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.

Чиж & Co исполнят свои знаменитые хиты, пообщаются со зрителями в онлайн-формате и ответят на вопросы.

Ранее были организованы прямые трансляции концертов Чайф, The Hatters и Вячеслава Бутусова. Прямые трансляции посмотрели более 10 миллионов человек. Более 55 тысяч зрителей оставили комментарии к постам с трансляциями концертов в социальных сетях, рекордное число вопросов было адресовано к группе The Hatters – 25 873. Ответы на десятки вопросов были озвучены музыкантам во время прямого эфира.

Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на vr.mts.ru в формате дополненной реальности — с возможностью поворота картинки на 360 . Более половины тех, кто смотрели концерты на платформе, смотрели их в VR.