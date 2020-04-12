Три приморца попали в больницу с подозрением на коронавирус

12 Апр 2020 2020-04-12T18:23:28+03:00

Сейчас они ждут подтверждения анализа в статусе «подозрительные»

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По состоянию на 12 апреля 2020 года, в Приморье зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако в настоящий момент еще три приморца находятся на госпитальном карантине, чьи анализы – в статусе «подозрительных», сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Всего на коронавирусную инфекцию в Приморье обследовали почти 12 тысяч человек. В режиме самоизоляции дома под медицинским наблюдением находятся более 10 тысяч жителей края.

В госпитале на медикаментозном лечении сейчас лежат 20 пациентов, в том числе двое детей. До сих пор вылечиться смогли только двое, еще двое умерли.

Власти региона активно готовятся к массовому оказанию помощи населению по коронавирусу на случай ухудшений эпидобстановки. В ближайшее время специальные госпитали появятся во Владивостоке, Находке и Уссурийске.

ИСТОЧНИК KP.RU