Еще 21 китаец, проехавший через Приморье, пополнил число заболевших коронавирусом

12 Апр 2020 2020-04-12T17:45:16+03:00

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Власти провинции Хэйлунцзян подтвердили заболевание пневмонией, вызванной COVID-19, ещё у 21 приехавшего из-за границы гражданина КНР. 14 из них ранее считались бессимптомными носителями. Все они прибыли в страну через пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ 3 и 4 апреля.

Таким образом, число больных с «ввезенным» коронавирусом в провинции достигло 197. Больных, инфицированных на территории Китая, в провинции всего четверо. Также среди приехавших из-за рубежа граждан КНР выявлено 5 новых бессимптомных носителей коронавируса. Всего же в провинции сейчас 141 бессимптомный носитель COVID-19, у которых нет клинических проявлений (повышения температуры, кашля, затруднения дыхания). Все они граждане КНР, 137 из них приехали из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU