2020-04-13T00:29:09+03:00
Общество

Почти лето: синоптики обещают в Приморье до +19°C

В понедельник в крае ожидается небольшая облачность, без осадков
Милана СОКОЛ
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Понедельник в Приморье будет теплымПонедельник в Приморье будет теплымФото: Милана СОКОЛ
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12 апреля в Приморье заглянет лето. Погоду в регионе в понедельник определяют поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, будет дуть ветер юго-западный, южный умеренный. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», днем воздух прогреется до +7...+19°C.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. При юго-западном, южном умеренном ветре, днем столбики термометров поднимутся до +11...+13°C.

Теплая, комфортная погода ожидается и в Уссурийске. В городе без осадков, переменная облачность. Синоптики обещают настоящую жару от +15 до +17°C.

Небольшая облачность, без осадков и в приморском городе Находка. Будет дуть южный умеренный ветер. Днем ожидается +12...+14°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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