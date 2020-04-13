2020-04-13T02:24:44+03:00
Общество

Очередной поджигатель сухой травы задержан на территории Приморья

Молодой человек, не сумевший объяснить причины своего поступка, будет оштрафован
Поделиться:
фото: pixabayфото: pixabay
Изменить размер текста:

В минувшие выходные дни сотрудники МЧС Приморья в Партизанском районе задержали поджигателя прошлогодней сухой растительности. Им оказался 24-летний местный житель, который направляясь от села Екатериновка в сторону реки Партизанская, поджигал заросли сухого камыша. Хотя мужчина раскаялся в содеянном поступке, но причину своих действий объяснить не смог.

Патрульно-маневренной группой, задержавшей «пиромана», была проведена профилактическая беседа и составлен административный протокол по статье 20.4 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима». Теперь любителю созерцать открытое пламя грозит штраф в размере до четырёх тысяч рублей.

Это не первый поджигатель, задержанный в текущем году, отметила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Междугородних автобусных рейсов в Приморье стало почти на три десятка меньше
30 топиарных фигур украсят столицу Приморья
Житель Артема попался на торговле наркотиками
Сбербанк продолжает программу реструктуризации кредитов без ограничения их максимального размера
Приморцам предлагают платить штрафы за нарушение режима самоизоляции через телефон
Дороги по «БКАД» ремонтируют в Хорольском районе и Находкинском городском округе Приморья
Как в Приморье отличить настоящих волонтеров от фальшивых
Очередной поджигатель сухой травы задержан на территории Приморья
Земля то элитная: на проспекте Красоты во Владивостоке случился пожар
Почти лето: синоптики обещают в Приморье до +19°C
Еще 21 китаец, проехавший через Приморье, пополнил число заболевших коронавирусом
Три приморца попали в больницу с подозрением на коронавирус
«Нарушаем, ради животных» - владельцы прогулочных лошадей во Владивостоке о проблемах самоизоляции
Группа Чиж & Co сыграет онлайн-концерт
Новый случай заражения коронавирусом во Владивостоке на 12 апреля: число заболевших увеличилось до 24 человек
Приморские следователи пришли на помощь женщине, оставшейся в беде
Жителя Приморского края ожидает суд за избиение знакомой
Владелец Lexus поплатился за неправильную парковку во Владивостоке