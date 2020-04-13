Очередной поджигатель сухой травы задержан на территории Приморья
В минувшие выходные дни сотрудники МЧС Приморья в Партизанском районе задержали поджигателя прошлогодней сухой растительности. Им оказался 24-летний местный житель, который направляясь от села Екатериновка в сторону реки Партизанская, поджигал заросли сухого камыша. Хотя мужчина раскаялся в содеянном поступке, но причину своих действий объяснить не смог.
Патрульно-маневренной группой, задержавшей «пиромана», была проведена профилактическая беседа и составлен административный протокол по статье 20.4 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима». Теперь любителю созерцать открытое пламя грозит штраф в размере до четырёх тысяч рублей.
Это не первый поджигатель, задержанный в текущем году, отметила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU