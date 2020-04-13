2020-04-13T03:11:26+03:00
Общество

Как в Приморье отличить настоящих волонтеров от фальшивых

Член Общественного совета полиции Владивостока рассказал, как пожилым горожанам не оказаться жертвами мошенников в условиях режима самоизоляции
Константин МИХАЙЛОВ
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Волонтеры Приморья во время работы. Фото: скриншот видео сайта УМВД по Приморскому краюВолонтеры Приморья во время работы. Фото: скриншот видео сайта УМВД по Приморскому краю
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Волонтерские штабы по противодействию распространению коронавирусной инфекции действуют на территории Приморья. Как отличить настоящих добровольцев от мошенников, рассказал член Общественного совета при УМВД России по городу Владивостоку Алексей Свиридов.

Волонтеры оказывают помощь попавшим в тяжелую ситуацию людям, находящимся на самоизоляции. Заявка на помощь оформляется только через звонок на «горячую линию».

— Активисты приходят только по предварительной заявке в заранее оговоренное время. Добровольцы никогда не появляются самостоятельно, без приглашения. Еще один значимый факт — волонтеры не просят о частичной или полной предоплате за свои услуги. Все, что требуется от обратившегося при первом посещении активистами — это список продуктов, медикаментов или товаров первой необходимости, которые необходимо приобрести. Деньги ни в коем случае не берутся вперед. Расчет производится только по факту доставки товаров по чеку, предоставленному из магазина или аптеки, — сообщил Алексей Свиридов.

Волонтеры регионального штаба одеты в фирменную синюю жилетку и обязательно имеют на лице медицинскую маску, а на руках — антибактериальные перчатки. Волонтеры не предлагают никаких дополнительных товаров или услуг, доплата за доставку продуктов, лекарств или любые другие действия не производится.

Оформить заявку можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по номерам единого call-центра: 8(423) 222 09 09, 222 05 01.

Если вы не делали никаких заявок, а кто-то под видом волонтера пытается навязать какие-либо услуги или товары, следует незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону дежурной части — 8(423) 249 00 04 или 02 (с мобильного −102), информирует пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Бейдж Приморского волонтерского центра. Фото: скриншот видео сайта УМВД по Приморскому краю

Бейдж Приморского волонтерского центра. Фото: скриншот видео сайта УМВД по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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