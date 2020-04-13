Приморцам предлагают платить штрафы за нарушение режима самоизоляции через телефон

13 Апр 2020 2020-04-13T03:43:52+03:00

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Полиция предостерегает граждан от действий мошенников, которые активизировались во время пандемии и ищут новые способы для заработка. Как только в Приморье официально начали наказывать за нарушение режима самоизоляции, появилась и рассылка, с предложением заплатить штраф с помощью телефона или терминала.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка во всем мире – на руку аферистам. Мошенники придумывают новые способы обогащения, зарабатывая на доверчивых людях. Так, буквально на прошлой неделе правоохранители предупредили жителей Приморья о целом ряде мошеннических схем, включая продажу бесплатных брошюр о коронавирусе. Среди новых уловок – рассылка СМС с предложением оплаты несуществующего штрафа.

Мошенники пытаются заработать на доверчивых людях. Фото: blog_vladivostok

В выходные в Приморье прошли первые рейды, во время которых полицейские и представители административных комиссий искали нарушителей режима самоизоляции. Большинство отдыхающих, которые находились на улицах Владивостока без уважительной причины, в первый день отделались предупреждением. Однако несколько протоколов все же были выписаны. Напомним, штраф за нарушение для физических лиц составляет от 3000 до 5000 тысяч рублей.

Полицейские просят местных жителей не доверять незнакомцам, не переходить по электронным ссылкам по следующим адресам –is.gd, Is.gd, bit.ly и т. д. Также специалисты рекомендуют не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений.

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ИСТОЧНИК KP.RU