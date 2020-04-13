Дороги по «БКАД» ремонтируют в Хорольском районе и Находкинском городском округе Приморья

13 Апр 2020 2020-04-13T03:35:08+03:00

Ремонтные работы по нацпроекту в крае начались раньше других

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В Хорольском районе и Находкинском городском округе дорожные строители приступили к ремонту дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ООО «ВСК-2» работает на 32 — 33 километрах дороги Сибирцево—Жариково—Комиссарово. Ремонтируют разрушенные участки земляного полотна, ведется устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси.

Подрядчик ООО «ПСК» действует на участке трассы Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово от 0 до 4 километра. Сейчас снимают старое асфальтобетонное покрытие с помощью фрезы.

Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в этом году дорожные работы в рамках нацпроекта начались одними из первых.

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ИСТОЧНИК KP.RU