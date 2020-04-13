30 топиарных фигур украсят столицу Приморья
7 новых цветников и 30 топиарных фигур появятся в разных районах Владивостока в этом году. Новая концепция озеленения столицы Приморья предполагает высадку 400 тысяч цветов, 25 тысяч деревьев и кустарников.
Фото: Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока
Городское управление дорог и благоустройства сообщило, что уже объявлены аукционы на поставку топиарных фигур. Объекты, выполненные из искусственного газона, должны украсить скверы: «Юнг», «Городов-побратимов», на Борисенко, на пересечении улиц Луговой и Светланской и сквер имени Суханова.
Ведется поиск подрядчиков, которые займутся изготовлением и установкой объемной световой надписи «Владивосток» на площади Баляева, малой архитектурной формы «Паруса» в районе площади Борцов революции и инсталляции «Светящийся шар» на Некрасовском путепроводе.
К высадке однолетних и многолетних растений готовят клумбы и цветники города. Цветочные композиции будут созданы из фрязине, калибрахоа, сальвии, цинерарии, виолы, петунии, бегонии, колеуса и других видов растений.
Фото: Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU