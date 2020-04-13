2020-04-13T09:02:39+03:00
Общество

Несколько десятков междугородних автобусных рейсов отменили в Приморье из-за коронавируса

Переезды между городами края из-за эпидемии COVID-19 стараются свести к минимуму [список отмен]
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Сокращено количество междугородних рейсов. Фото: Михайлова ОльгаСокращено количество междугородних рейсов. Фото: Михайлова Ольга
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Межмуниципальные автобусные рейсы по 26 направлениям отменены по решению оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае. Как сообщает сайт правительства Приморья, эти меры введены в условиях режима полной самоизоляции, предписывающего гражданам воздержаться от посещения общественных мест и оставаться дома.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, местным автотранспортным предприятиям приказано до 30 апреля временно сократить количество рейсов, установленных расписанием движения на межмуниципальных маршрутах. «Приказом министерства утвержден список направлений, по которым будут сокращены автобусные рейсы», — уточняет ведомство.

Скачать список можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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