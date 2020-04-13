У китайцев, проехавших через Владивосток, продолжают выявлять COVID-19

13 Апр 2020 2020-04-13T05:48:31+03:00

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За прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян официально подтвердили заболевание пневмонией, вызванной COVID-19, еще у 49 приехавших из-за границы граждан КНР. 27 из них ранее считались бессимптомными носителями. Все они прибыли в страну через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ в начале апреля. Об этом сообщило генеральное консульство России в Харбине со ссылкой на местные власти. На сегодня в китайской провинции больных с «ввезенным» коронавирусом стало 247.

Также за минувшие сутки у приехавших из-за рубежа граждан КНР выявлено 8 новых бессимптомных носителей коронавируса. Всего же в провинции сейчас 125 бессимптомных носителей COVID-19, у которых нет клинических проявлений болезни: повышения температуры, кашля, затруднения дыхания. Все они граждане КНР. 118 из них приехали из-за границы.

Среди заболевших и бессимптомных носителей нет граждан России.

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ИСТОЧНИК KP.RU