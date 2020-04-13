2020-04-13T07:54:58+03:00
Общество

Приморский авиастроительный завод «Прогресс» вновь приступил к работе

Работают все цеха, включая производство разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Поделиться:
Вертолет Ка-62 на заводе "Прогресс". Фото: сайт администрации Арсеньевского округаВертолет Ка-62 на заводе "Прогресс". Фото: сайт администрации Арсеньевского округа
Изменить размер текста:

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», входящая в холдинг «Вертолеты России», возобновила работу.

— В понедельник, 13 апреля, большая часть работников компании ААК «Прогресс» приступила к выполнению своих обязанностей. До этого, как и многие в стране, они находились на режиме самоизоляции, на работу выходили только 10% сотрудников. Швейный участок, который в обычное время шьет чехлы для вертолетов, сшил для работников «Прогресса» более 8 тысяч многоразовых масок", — сообщил заместитель председателя профсоюзной организации предприятия Олег Неплюев.

Сообщается, что возобновлена работа всех цехов. На проходных завода установлены тепловизоры. Также работники измеряют температуру тела раз в два часа. В дополнение к многоразовым маскам заводчане получат также одноразовые изделия защиты и санитайзеры.

Напомним, вторым умершим человеком от COVID-19 в Приморском крае стал сотрудник завода «Прогресс». Дальневосточник 62-х лет вернулся домой из Египта в середине марта. Проверка на наличие вируса сначала не дала результатов, но затем болезнь развивалась стремительно, и 7-го апреля мужчина скончался. Сейчас в инфекционном госпитале на базе краевой клинической больнице №2 находятся еще два сотрудника «Прогресса», также прибывших из-за границы. Результаты их тестов на наличие заражения отрицательные. Еще двое работников предприятия, зараженных коронавирусом, находятся за пределами страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц
Кому в Приморье можно не платить кредиты из-за коронавируса?
Во Владивостоке женщина забила палкой случайного знакомого
Последние секунды жизни: житель Владивостока лег на рельс прямо перед движущимся на него поездом
Малообеспеченным гражданам Приморья поможет новый продовольственный фонд
Приморцы выбирают пятерку самых красивых и интересных достопримечательностей Владивостока
Приморский авиастроительный завод «Прогресс» вновь приступил к работе
У китайцев, проехавших через Владивосток, продолжают выявлять COVID-19
Несколько десятков междугородних автобусных рейсов отменили в Приморье из-за коронавируса
30 топиарных фигур украсят столицу Приморья
Житель Артема попался на торговле наркотиками
Сбербанк продолжает программу реструктуризации кредитов без ограничения их максимального размера
Приморцам предлагают платить штрафы за нарушение режима самоизоляции через телефон
Дороги по «БКАД» ремонтируют в Хорольском районе и Находкинском городском округе Приморья
Как в Приморье отличить настоящих волонтеров от фальшивых
Очередной поджигатель сухой травы задержан на территории Приморья
Земля то элитная: на проспекте Красоты во Владивостоке случился пожар
Почти лето: синоптики обещают в Приморье до +19°C
Еще 21 китаец, проехавший через Приморье, пополнил число заболевших коронавирусом
Три приморца попали в больницу с подозрением на коронавирус
«Нарушаем, ради животных» - владельцы прогулочных лошадей во Владивостоке о проблемах самоизоляции
Группа Чиж & Co сыграет онлайн-концерт
Новый случай заражения коронавирусом во Владивостоке на 12 апреля: число заболевших увеличилось до 24 человек
Приморские следователи пришли на помощь женщине, оставшейся в беде
Жителя Приморского края ожидает суд за избиение знакомой