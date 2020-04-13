Приморский авиастроительный завод «Прогресс» вновь приступил к работе

13 Апр 2020 2020-04-13T07:54:58+03:00

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Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», входящая в холдинг «Вертолеты России», возобновила работу.

— В понедельник, 13 апреля, большая часть работников компании ААК «Прогресс» приступила к выполнению своих обязанностей. До этого, как и многие в стране, они находились на режиме самоизоляции, на работу выходили только 10% сотрудников. Швейный участок, который в обычное время шьет чехлы для вертолетов, сшил для работников «Прогресса» более 8 тысяч многоразовых масок", — сообщил заместитель председателя профсоюзной организации предприятия Олег Неплюев.

Сообщается, что возобновлена работа всех цехов. На проходных завода установлены тепловизоры. Также работники измеряют температуру тела раз в два часа. В дополнение к многоразовым маскам заводчане получат также одноразовые изделия защиты и санитайзеры.

Напомним, вторым умершим человеком от COVID-19 в Приморском крае стал сотрудник завода «Прогресс». Дальневосточник 62-х лет вернулся домой из Египта в середине марта. Проверка на наличие вируса сначала не дала результатов, но затем болезнь развивалась стремительно, и 7-го апреля мужчина скончался. Сейчас в инфекционном госпитале на базе краевой клинической больнице №2 находятся еще два сотрудника «Прогресса», также прибывших из-за границы. Результаты их тестов на наличие заражения отрицательные. Еще двое работников предприятия, зараженных коронавирусом, находятся за пределами страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU