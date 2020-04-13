2020-04-13T07:50:46+03:00
Общество

Приморцы выбирают пятерку самых красивых и интересных достопримечательностей Владивостока

До 30 апреля идёт голосование за исторические здания Владивостока, которые войдут в виртуальную экскурсию «УЗНАЙ Владивосток»
Поделиться:
Изменить размер текста:

МТС совместно с Туристко-информационным центром Приморского края запускают онлайн-этап проекта «Узнай Владивосток», который рассказывает о самых ярких сооружениях города. Жители Приморья могут поучаствовать в создании виртуальной экскурсии, которая расскажет об истории зданий в центре Владивостока.

МТС предлагает выбрать приморцам пятерку самых красивых и интересных достопримечательностей, которые дополнительно включат в проект «Узнай Владивосток».Среди них- Владивостокский почтамт, кондитерская Кокина, торговый дом Лангелитье, дом Бринера и другие. Проголосовать за любимое здание можно до 30 апреля.

Всего в проект «Узнай Владивосток» включены 25 исторических объектов в центре Владивостока – от «Серой лошади» до бывшего управления Владивостокского военного порта и Сибирской флотилии. Первая 20-ка была сформирована организаторами ранее, 5 зданий добавят к проекту после завершения голосования.

На зданиях будут размещены информационные таблички с QR-кодами, перейдя по которым можно прочитать историю местана пяти языках (русском, английском, китайском, корейском и японском) и увидеть редкие фотографии старого Владивостока. Снимки специально для этого проекта предоставил музей имени Арсеньева. Таким образом, самостоятельно прогуливаясь по Владивостоку, можно совершить бесплатную мини-экскурсию в прошлое, увидеть старый город и узнать его богатую историю.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц
Кому в Приморье можно не платить кредиты из-за коронавируса?
Во Владивостоке женщина забила палкой случайного знакомого
Последние секунды жизни: житель Владивостока лег на рельс прямо перед движущимся на него поездом
Малообеспеченным гражданам Приморья поможет новый продовольственный фонд
Приморцы выбирают пятерку самых красивых и интересных достопримечательностей Владивостока
Приморский авиастроительный завод «Прогресс» вновь приступил к работе
У китайцев, проехавших через Владивосток, продолжают выявлять COVID-19
Несколько десятков междугородних автобусных рейсов отменили в Приморье из-за коронавируса
30 топиарных фигур украсят столицу Приморья
Житель Артема попался на торговле наркотиками
Сбербанк продолжает программу реструктуризации кредитов без ограничения их максимального размера
Приморцам предлагают платить штрафы за нарушение режима самоизоляции через телефон
Дороги по «БКАД» ремонтируют в Хорольском районе и Находкинском городском округе Приморья
Как в Приморье отличить настоящих волонтеров от фальшивых
Очередной поджигатель сухой травы задержан на территории Приморья
Земля то элитная: на проспекте Красоты во Владивостоке случился пожар
Почти лето: синоптики обещают в Приморье до +19°C
Еще 21 китаец, проехавший через Приморье, пополнил число заболевших коронавирусом
Три приморца попали в больницу с подозрением на коронавирус
«Нарушаем, ради животных» - владельцы прогулочных лошадей во Владивостоке о проблемах самоизоляции
Группа Чиж & Co сыграет онлайн-концерт
Новый случай заражения коронавирусом во Владивостоке на 12 апреля: число заболевших увеличилось до 24 человек
Приморские следователи пришли на помощь женщине, оставшейся в беде
Жителя Приморского края ожидает суд за избиение знакомой