Приморцы выбирают пятерку самых красивых и интересных достопримечательностей Владивостока

13 Апр 2020 2020-04-13T07:50:46+03:00

До 30 апреля идёт голосование за исторические здания Владивостока, которые войдут в виртуальную экскурсию «УЗНАЙ Владивосток»

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МТС совместно с Туристко-информационным центром Приморского края запускают онлайн-этап проекта «Узнай Владивосток», который рассказывает о самых ярких сооружениях города. Жители Приморья могут поучаствовать в создании виртуальной экскурсии, которая расскажет об истории зданий в центре Владивостока.

МТС предлагает выбрать приморцам пятерку самых красивых и интересных достопримечательностей, которые дополнительно включат в проект «Узнай Владивосток».Среди них- Владивостокский почтамт, кондитерская Кокина, торговый дом Лангелитье, дом Бринера и другие. Проголосовать за любимое здание можно до 30 апреля.

Всего в проект «Узнай Владивосток» включены 25 исторических объектов в центре Владивостока – от «Серой лошади» до бывшего управления Владивостокского военного порта и Сибирской флотилии. Первая 20-ка была сформирована организаторами ранее, 5 зданий добавят к проекту после завершения голосования.

На зданиях будут размещены информационные таблички с QR-кодами, перейдя по которым можно прочитать историю местана пяти языках (русском, английском, китайском, корейском и японском) и увидеть редкие фотографии старого Владивостока. Снимки специально для этого проекта предоставил музей имени Арсеньева. Таким образом, самостоятельно прогуливаясь по Владивостоку, можно совершить бесплатную мини-экскурсию в прошлое, увидеть старый город и узнать его богатую историю.