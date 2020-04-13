2020-04-13T08:03:32+03:00
Общество

Малообеспеченным гражданам Приморья поможет новый продовольственный фонд

В первую очередь помощь будет оказываться многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми-инвалидами, одиноким пенсионерам
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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Губернатор Приморья заявил о создании продовольственного фонда. Запас продуктов для социально незащищенных слоев населения на время самоизоляции сформируют во всех муниципальных образованиях Приморья, сообщает сайт правительства региона.

— На базе устойчивых предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса нужно создать продовольственный фонд. Передавать продукты длительного хранения через склады, общественные и партийные организации, организовать работу волонтеров, которые должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты", — заявил глава края во время селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти, главами муниципалитетов.

По заверению министра сельского хозяйства края Андрея Бронца, предприятия и фермеры уже готовы подключиться к этой работе: начать поставлять молочную и мясную продукцию, яйцо, консервированные овощи. Также продукцию готовы предоставить крупные рыбодобывающие предприятия края.

Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образования к 15 апреля сформировать и направить в министерство сельского хозяйства Приморья перечень и объемы продуктов, которые районы могут предоставить продовольственному фонду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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