2020-04-13T08:24:11+03:00
Происшествия

Последние секунды жизни: житель Владивостока лег на рельс прямо перед движущимся на него поездом

Следователи проводят проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего
Кристина ГРИН
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Трагедия случилась на 9286 километре дальневосточной железной дороги. Фото: dps_vl.Трагедия случилась на 9286 километре дальневосточной железной дороги. Фото: dps_vl.
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Трагедия случилась на 9286 километре дальневосточной железной дороги. Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала обстоятельства жуткого инцидента, который произошел 9 апреля вечером на переезде «Куперовский». Мужчина появляется в кадре за несколько секунд до того, как к месту происшествия приблизился поезд. Дальневосточник резко лег на рельсы именно в тот момент, когда машинист поезда уже не мог предотвратить ЧП. К сожалению, чуда не случилось, и мужчина скончался на месте.

Позже выяснилось, что погибшим был 52-летний житель Владивостока. Его личность уже установлена.

- По факту произошедшего проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Дарья Немцева, руководитель пресс-службы СУ СК на транспорте по ДФО. – Уже назначены экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На данный момент неизвестно, есть ли в материалах проверки предсмертная записка и что именно могло стать причиной трагедии. После того, как следователи выяснят, в чем дело, станет ясно – есть ли основания для возбуждения уголовного дела или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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