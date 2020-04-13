2020-04-13T08:51:17+03:00
Общество

Во Владивостоке женщина забила палкой случайного знакомого

Мужчина пригласил незнакомку в дом, угостил выпивкой и лишился жизни
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Уголовное дело направлено в судУголовное дело направлено в судФото: Кристина ОЛЕЙНИК
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Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы, убившей едва знакомого мужчину. Инцидент произошел в октябре 2019 года. Женщина на улице познакомилась с неким гражданином и тут же согласилась на предложение заглянуть к нему в гости.

Дружеская беседа с распитием алкогольных напитков переросла в конфликт. Ранее судимая гражданка, как сообщает сайт Прокуратуры приморского края, нанесла мужчине множественные удары по голове палкой с металлическим наконечником. От полученных травм потерпевший скончался. Но это не сильно взволновало «даму». Она не стала вызывать скорую помощь, а покинула квартиру, прихватив с собой планшет и телефон убитого. Сумма похищенного составила более 25 тысяч рублей.

Сейчас полиция вернула украденные вещи родственнику покойного. Злоумышленница находится под стражей и ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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