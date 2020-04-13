Кому в Приморье можно не платить кредиты из-за коронавируса?

13 Апр 2020 2020-04-13T09:08:23+03:00

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Из-за режима полной самоизоляции многие граждане не знают, как им выплачивать кредиты. Специально для тех, кто из-за пандемии коронавируса остался в сложной ситуации без постоянного заработка, вводятся так называемые "кредитные каникулы". Рассказываем, кто и при каких условиях может воспользоваться этим механизмом.

Сами по себе «Кредитные каникулы» являются отсрочкой на срок до 6 месяцев по выплате платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса. Это полноценный сдвиг всех платежей по основному долгу. При этом законодательно закреплено, что в октябре или ноябре предпринимателю не придется платить двойную стоимость по «телу», ведь все платежи уезжают по календарю вправо.

Как уйти на "кредитные каникулы"?

Субъекты МСП смогут обратится за кредитными каникулами до 30 сентября. Достаточно сообщить банку, микрофинансовой организации или кредитному потребительскому кооперативу, что организация хочет отложить выплаты на срок до полугода. Можно подать заявление любым способом, который предусмотрен в договоре: через «личный кабинет», мобильное приложение или по телефону.

Льготный период может быть установлен для представителей малого и среднего бизнеса только тех отраслей, которые признаны наиболее пострадавшими. Решать о том, насколько сильно пострадал ваш бизнес, будет кредитор, у него на это есть 5 рабочих дней.

В течение кредитных каникул не допускается начисления неустойки, предъявления требований о досрочном исполнении обязательств, обращения взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, а также обращения с требованием к поручителю.

Кроме того, воспользоваться реструктуризацией могут и остальные предприниматели, не вошедшите в число наиболее пострадавших, правда здесь уже придется все согласовывать с кредиторами. Проконсультировать по «кредитным каникулам» для бизнеса в регионе готовы в гарантийном фонде Приморья по телефону: 8 (423) 2-440-440.

А как же граждане?

"Кредитные каникулы" предусмотрены также по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, чей доход снизился более чем на 30%. Схема похожа: заемщик подает заявку в банк об отсрочке платежей на срок до шести месяцев. Есть, конечно, ограничения. Подать заявку могут заемщики, бравшие ипотеку в Дальневосточном федеральном округе на сумму не более 3 миллионов рублей, автокредиты – не более 600 тысяч, потребительские кредиты – не более 250 тысяч, кредитные карты – не более 100 тысяч рублей. Важно: заявление на получение отсрочки следует подать не позже 30 сентября.

Если у вас остались вопросы, то получить бесплатную консультацию по "кредитным каникулам" можно по номеру "горячей линии" краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.

ИСТОЧНИК KP.RU