Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц
Ремонт Светланской и Алеутской для удобства горожан начнут ночью
Ремонт во Владивостоке начнётся с центральных улиц
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Пресс-служба администрации Владивостока сообщила, что с сегодняшнего дня начнется аварийно-восстановительный ремонт дорог в городе. Такой вид дорожных работ горожане чаще привыкли называть "ямочным ремонтом". Как говорится в сообщении мэрии, приведение в порядок городских дорог начнется с центра столицы края: улиц Светланская и Алеутская. Дорожные рабочие выйдут на объекты в ночь с 13 на 14 апреля
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ИСТОЧНИК KP.RU