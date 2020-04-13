2020-04-13T09:26:31+03:00
Общество

Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц

Ремонт Светланской и Алеутской для удобства горожан начнут ночью
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Ремонт во Владивостоке начнётся с центральных улицРемонт во Владивостоке начнётся с центральных улиц
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Пресс-служба администрации Владивостока сообщила, что с сегодняшнего дня начнется аварийно-восстановительный ремонт дорог в городе. Такой вид дорожных работ горожане чаще привыкли называть "ямочным ремонтом". Как говорится в сообщении мэрии, приведение в порядок городских дорог начнется с центра столицы края: улиц Светланская и Алеутская. Дорожные рабочие выйдут на объекты в ночь с 13 на 14 апреля

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ИСТОЧНИК KP.RU

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