Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц

13 Апр 2020 2020-04-13T09:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба администрации Владивостока сообщила, что с сегодняшнего дня начнется аварийно-восстановительный ремонт дорог в городе. Такой вид дорожных работ горожане чаще привыкли называть "ямочным ремонтом". Как говорится в сообщении мэрии, приведение в порядок городских дорог начнется с центра столицы края: улиц Светланская и Алеутская. Дорожные рабочие выйдут на объекты в ночь с 13 на 14 апреля

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU