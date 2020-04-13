2020-04-13T10:16:06+03:00
Общество

Сбербанк передал волонтёрам Приморья 7 тысяч масок

Помощь предназначена для волонтерских штабов, которые помогают пожилым и маломобильным гражданам
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Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Чтобы сделать работу волонтёров безопасной, банк отправил организациям маски. Семь тысяч упаковок уже переданы активистам Приморья.

«Волонтеры Приморья ежедневно помогают нуждающимся пожилым и маломобильным гражданам, занимаются доставкой продуктов и лекарств, оплатой ЖКХ. Так как наша деятельность связана с риском для здоровья, волонтерский штаб остро нуждался в средствах защиты, и мы очень благодарны Сбербанку за предоставленные медицинские маски, это большая помощь для нас», - отметила начальник отдела волонтерских программ АНО «Центр содействия молодежи» - руководитель регионального волонтерского штаба акции взаимопомощи людям в период пандемии коронавируса #МыВместе Ксения Козлова.

Всего же в российские регионы Сбербанк отправил 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

«Очень здорово, что в Приморье столько неравнодушных молодых людей. Они вызвались добровольно помогать самой незащищённой категории граждан в столь непростое для страны и всего мира время. Очень приятно, что приморский бизнес откликнулся помочь ребятам: предоставил велосипеды, обеды для волонтёров. Уверен, что помощь банка будет особенно актуальна. Дефицит средств защиты, не должен сказаться на их благородной работе, безопасность – это самое главное сегодня».

Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

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