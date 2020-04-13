2020-04-13T10:27:27+03:00
Общество

Уссуриец криминально «заправился» дизтопливом на 19 тысяч рублей

400 литров «солярки» могут стоить мужчине два года свободы
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Украденное топливо нашли быстроУкраденное топливо нашли быстроФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Представитель транспортного предприятия обратился в дежурную часть отдела МВД в Уссурийске с заявлением о краже дизельного топлива с топливной карточки для заправки бензовозов. Пропало топлива больше чем на 19 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа отдела полиции установила личность человека подозреваемого в хищении. Вскоре был задержан 36-летний ранее судимый местный житель. Он заявил, что нашел топливную карточку предприятия случайно на улице. А далее гражданин на своем личном микрогрузовике приехал на автозаправочную станцию на улице Кирова и с помощью карты заполнил две 200-литровые бочки дизельным топливом.

В отношении "находчивого" уссурийца возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Злоумышленник может получить наказание до двух лет лишения свободы. А украденное топливо сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшим, сообщила пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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