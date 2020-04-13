2020-04-13T14:43:00+03:00
Политика

Плавучий госпиталь «Иртыш» прибыл во Владивосток на помощь в борьбе с коронавирусом

Судно пришвартовалось и готово к глобальному расширению
Кристина ГРИН
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В планах нарастить емкость судна до 450 мест.В планах нарастить емкость судна до 450 мест.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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13 апреля во Владивосток прибыл плавучий госпиталь «Иртыш». В течение 10 суток, по приказу Министра обороны РФ Сергея Шойгу, нужно нарастить емкость судна до 450 мест. Оно будет предназначено для размещения неинфицированных больных, чтобы разгрузить военные медицинские учреждения Приморья. Вместе с тем, на Иртыше также планируют принимать больных с подозрением на Covid-19. В целом задача госпиталя - помочь региону в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, госпитальное судно «Иртыш» представляет собой многофункциональный медицинский центр на воде. Его задачами является: прием, распределение, оказание медицинской помощи раненым, больным и пострадавшим в мирное время или во время боевых действий; эвакуация пострадавших с кораблей и судов; организация мероприятий для отдыха экипажей кораблей и подводных лодок в море.

Уникальность судна в том, что оно может принимать пациентов как с берега, так и в море – у госпиталя есть два трапа, электрический кран, медицинский катер и вертолет.

Корабль разделен на несколько категорий – медицинская составляющая находится в средней части корабля. В госпитале есть все необходимые для больных отделения: хирургическое, реанимационное, терапевтическое, инфекционное, дерматологическое. А также на борту имеется отделение интенсивной терапии, рентгенкабинет, аптеки и диагностический центр.

На плавучем госпитале для больных развернуто 100 мест, во время массового приема пациентов – до 450. Вместе с тем, на корабле имеется 200 мест для тех, кто находится на реабилитации.

Ну и вишенка на торте – на плавучем госпитале находятся тренажерные залы, залы для тенниса и волейбола, а также бассейн, баня с сауной и салон отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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