«Россети ФСК ЕЭС» модернизировала оборудование подстанций крупнейшего россыпного месторождения золота в России

14 Апр 2020 2020-04-13T21:26:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») провели большую работу по модернизации силового и коммутационного оборудования якутской подстанции 220 кВ «Нижний Куранах», мощность которой составляет 126 МВА. Объект имеет важное значение для экономики страны, так как входит в состав 750-километрового транзита 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя». Реализация этого проекта позволила в прошлом году присоединить к Единой энергосистеме России ранее изолированный центральный энергорайон Республике Саха в Якутии. Подстанция «Нижний Куранах» также обеспечивает энергоснабжение объектов нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Благодаря модернизации силового и коммутационного оборудования, была обеспечена выдача из Единой национальной электрической сети 5,95 МВт мощности. Ее используют для внешнего энергоснабжения крупнейшего российского россыпного месторождения золота «Большой Куранах (погребенная россыпь)», доказанные и вероятные запасы которого составляют 1,5 млн унций золота.

Сейчас месторождение разрабатывает ЗАО «Саха Голд Майнинг», которая является бизнес-единицей GV Gold. Объект расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Изначально на энергообъекте работали два трансформатора на 10 МВА каждый, сейчас они заменены на силовое оборудование общей мощностью 32 МВА. Кроме того, были модернизированы две линейные ячейки с монтажом нового вакуумного выключателя, и заменены трансформаторы тока и ограничители перенапряжения.