Синоптики рассказали, будут ли осадки во Владивостоке 14 апреля

14 Апр 2020 2020-04-14T00:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморье попало в плен поля пониженного атмосферного давления. Отсюда, по прогнозам синоптиков портала Примпогода, в регионе местами с вероятностью 50 процентов пройдут небольшие осадки. Дневные температуры воздуха от +8 до +19 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Во вторник во Владивостоке небольшая облачность. Как отмечают специалисты, осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до +10 +12 градусов. Ветер южный умеренный, вечером сильный.

Небольшая облачность наблюдается сегодня и в Уссурийске. Дожди пока не ожидаются. Днем +16 +18 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный, во второй половине до сильного.

В Находке также без осадков, здесь небольшая облачность. Дневные температуры в пределах +13 +15 градусов. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU