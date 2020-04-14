2020-04-14T01:11:19+03:00
Общество

Ушла из дома и не вернулась: поисковики разгадывают тайну исчезновения голубоглазой Валерии в Приморье

О местонахождении 17-летней девушки ничего неизвестно с 8 апреля
Кристина ГРИН
Поделиться:
Девушка пропала почти неделю назад. Фото: Примпоиск.Девушка пропала почти неделю назад. Фото: Примпоиск.
Изменить размер текста:

Валерии 17 лет. Она ушла из дома в поселке Сибирцево 8 апреля. Только вот обратно она так и не вернулась. Пропала. О ее местонахождении ничего неизвестно до сих пор. Родные и близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Они в свою очередь просят неравнодушных граждан присмотреться повнимательнее к фотографии. Возможно, вы видели Валерию или знаете, где она может находиться.

Приметы: рост 175 сантиметров, глаза голубые, волосы темные длиной до плеч.

Была одета: куртка джинсовая на белой меховой подкладке с капюшоном, джинсы светло-голубого цвета, кроссовки белого цвета на платформе, шарф темно-зеленого цвета.

При себе: небольшой рюкзак черного цвета.

Давайте все вместе поможем Валерии вернется домой. Если вы обладаете информацией о местонахождении девушки, позвоните по телефонам: 8 (42351) 23-4 -44 - ОМВД России по Черниговскому району или 02, 102 – полиция, 8 994 004 41 46, 8 908 451 25 33– волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушла из дома и не вернулась: поисковики разгадывают тайну исчезновения голубоглазой Валерии в Приморье
Синоптики рассказали, будут ли осадки во Владивостоке 14 апреля
Плавучий госпиталь «Иртыш» прибыл во Владивосток на помощь в борьбе с коронавирусом
Уссуриец криминально «заправился» дизтопливом на 19 тысяч рублей
Сбербанк передал волонтёрам Приморья 7 тысяч масок
Четыре смерти на рабочих местах за минувшую неделю в Приморье
Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц
Кому в Приморье можно не платить кредиты из-за коронавируса?
Во Владивостоке женщина забила палкой случайного знакомого
Последние секунды жизни: житель Владивостока лег на рельс прямо перед движущимся на него поездом
Малообеспеченным гражданам Приморья поможет новый продовольственный фонд