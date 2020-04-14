Ушла из дома и не вернулась: поисковики разгадывают тайну исчезновения голубоглазой Валерии в Приморье
Валерии 17 лет. Она ушла из дома в поселке Сибирцево 8 апреля. Только вот обратно она так и не вернулась. Пропала. О ее местонахождении ничего неизвестно до сих пор. Родные и близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Они в свою очередь просят неравнодушных граждан присмотреться повнимательнее к фотографии. Возможно, вы видели Валерию или знаете, где она может находиться.
Приметы: рост 175 сантиметров, глаза голубые, волосы темные длиной до плеч.
Была одета: куртка джинсовая на белой меховой подкладке с капюшоном, джинсы светло-голубого цвета, кроссовки белого цвета на платформе, шарф темно-зеленого цвета.
При себе: небольшой рюкзак черного цвета.
Давайте все вместе поможем Валерии вернется домой. Если вы обладаете информацией о местонахождении девушки, позвоните по телефонам: 8 (42351) 23-4 -44 - ОМВД России по Черниговскому району или 02, 102 – полиция, 8 994 004 41 46, 8 908 451 25 33– волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU