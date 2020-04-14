2020-04-14T01:25:06+03:00
Происшествия

ДТП на Русском острове: машина слетела с трассы, пострадал 11-летний ребенок

По предварительным данным, мальчик получил сильный ушиб, возможно даже перелом ноги
Кристина ГРИН
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Причина аварии пока не установлена.Причина аварии пока не установлена.Фото: ДВРПСО МЧС России
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Авария случилась на Русском острове в воскресенье вечером. На повороте на океанариум машина слетела в кювет. На месте происшествия были очевидцы, которым удалось рассказать спасателям о ДТП. Владивостокский поисково-спасательный отряд был задействован, потому что в помощи нуждался 11-летний ребенок, который пострадал в результате инцидента.

- Через 10 минут они уже оказывали помощь ребенку, деблокировали его из автомобиля, подготовили шину для наложения на ногу. Предварительно, парень получил сильный ушиб, возможно даже перелом ноги, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО.

Водителю и еще одному пассажиру медицинская помощь не потребовалась, а ребенка спасатели передали врачам скорой помощи. Вместе с тем, причина авария пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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