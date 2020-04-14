Сотню тепловых аномалий зарегистрировали в Приморском крае

14 Апр 2020 2020-04-14T01:47:07+03:00

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13 апреля власти сообщили о том, что в Приморье удалось потушить шесть лесных пожаров. Кроме того, на территории региона удалось зафиксировать больше 100 тепловых аномалий. Очаги горения были сосредоточены в Ханкайском, Шкотовском районах, Артемовском и Шкотовском городских округах. За 24 часа удалось потушить 97,6 гектара леса.

- Сильнее всего горел Ханкайский район, здесь потушили 80 гектаров леса. Всего на пожарах работали почти 50 человек и 10 единиц техники, – подчеркнули в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края.

Космический мониторинг в свою очередь показал, что в регионе выявлено больше сотни тепловых аномалий. Пресс-служба правительства Приморья напоминает о том, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разводить огонь в лесных массивах. За нарушение правил режима будут наказывать рублем.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU