Сотню тепловых аномалий зарегистрировали в Приморском крае
13 апреля власти сообщили о том, что в Приморье удалось потушить шесть лесных пожаров. Кроме того, на территории региона удалось зафиксировать больше 100 тепловых аномалий. Очаги горения были сосредоточены в Ханкайском, Шкотовском районах, Артемовском и Шкотовском городских округах. За 24 часа удалось потушить 97,6 гектара леса.
- Сильнее всего горел Ханкайский район, здесь потушили 80 гектаров леса. Всего на пожарах работали почти 50 человек и 10 единиц техники, – подчеркнули в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края.
Космический мониторинг в свою очередь показал, что в регионе выявлено больше сотни тепловых аномалий. Пресс-служба правительства Приморья напоминает о том, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разводить огонь в лесных массивах. За нарушение правил режима будут наказывать рублем.
Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
ИСТОЧНИК KP.RU