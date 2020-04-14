«Ростелеком Ключ» — цифровая экосистема многоквартирного дома появилась во Владивостоке

14 Апр 2020 2020-04-14T02:27:04+03:00

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Первый жилой дом во Владивостоке компания «Ростелеком» подключила к многофункциональной цифровой платформе «Ростелеком Ключ». Жилой комплекс «Фрегат-2» расположился по адресу Ватутина, 4ж. «Ростелеком Ключ» — это экосистема продуктов, созданная крупнейшим в России провайдером цифровых услуг, специально для собственников квартир, застройщиков и управляющих компаний. Цифровая платформа включает в себя различные решения, позволяющие сделать повседневную жизнь более удобной, комфортной и безопасной.

— Начав с «Умного дома», который помогает контролировать ситуацию в квартире, мы перешли к цифровой экосистеме многоквартирного дома, выводящей ЖКХ на принципиально новый уровень. Уверены, что в скором времени «Ростелеком Ключ» станет привычным явлением в каждой новостройке Владивостока, — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Одна из составляющих «Ростелеком Ключ» — «Умный домофон». Она обеспечивает интеллектуальный контроль доступа в подъезд и позволяет управлять входной дверью удаленно, за пределами дома и даже города. Для гостей, курьеров или других посетителей можно генерировать временные коды сроком на сутки. Можно настроить переадресацию звонков с домофона на несколько мобильных устройств членов семьи. Архив записей с камеры домофона хранится в личном кабинете и всегда легко проверить, кто и в какое время заходил в подъезд.

Сервис «Комплексное видеонаблюдение» позволяет через мобильное приложение контролировать все, что происходит в доме: на лестничных клетках, холлах и лифтах. А также рядом с домом на автостоянке, детских и спортивных площадках. Просматривать трансляцию можно из любой точки мира, где есть доступ в интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU