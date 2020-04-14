Автомобильный портал «Дром» узнал у автолюбителей Приморья «Нужно ли из-за эпидемии ограничивать передвижение по улицам?»

14 Апр 2020 2020-04-14T02:58:47+03:00

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Автомобильный портал «Дром» сообщил, что по результатам онлайн-опроса 46% автолюбителей Приморского края поддержали запрет передвижения на автотранспорте из-за коронавируса. На вопрос «Нужно ли из-за эпидемии ограничивать передвижение по улицам?» они выбрали вариант ответа «Да, по всей стране». 28% принявших участие в опросе, считают, что ограничения нужны только в тех регионах, где много зараженных Covid-19. И оставшиеся 26% жителей Приморья, ответивших на вопрос, высказались против запрета на езду по городу.

Ответы жителей Москвы, вполне естественно, отличаются от мнения приморцев. В столице процент высказавшихся против ограничений в автомобильном передвижении практически совпал — 27%. Но вариант «Да, по всей стране» оказался популярнее — 54%.

По стране меньше всего ограничивать себя в передвижениях готовы жители Саратовской области (37%) и Камчатского края (28,5%). А самые законопослушные регионы, готовые на машинную самоизоляцию, это Ямало-Ненецкий автономный округ и Волгоградская область. Там 60% опрошенных выбрали ответ «Да, по всей стране».

Всероссийский опрос проводился с 30 марта по 7 апреля 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 19 625 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU