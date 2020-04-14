2020-04-14T02:58:47+03:00
Общество

Автомобильный портал «Дром» узнал у автолюбителей Приморья «Нужно ли из-за эпидемии ограничивать передвижение по улицам?»

46% местных респондентов поддержали ограничение
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
46% приморцев согласны с ограничениями автодвижения46% приморцев согласны с ограничениями автодвиженияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Автомобильный портал «Дром» сообщил, что по результатам онлайн-опроса 46% автолюбителей Приморского края поддержали запрет передвижения на автотранспорте из-за коронавируса. На вопрос «Нужно ли из-за эпидемии ограничивать передвижение по улицам?» они выбрали вариант ответа «Да, по всей стране». 28% принявших участие в опросе, считают, что ограничения нужны только в тех регионах, где много зараженных Covid-19. И оставшиеся 26% жителей Приморья, ответивших на вопрос, высказались против запрета на езду по городу.

Ответы жителей Москвы, вполне естественно, отличаются от мнения приморцев. В столице процент высказавшихся против ограничений в автомобильном передвижении практически совпал — 27%. Но вариант «Да, по всей стране» оказался популярнее — 54%.

По стране меньше всего ограничивать себя в передвижениях готовы жители Саратовской области (37%) и Камчатского края (28,5%). А самые законопослушные регионы, готовые на машинную самоизоляцию, это Ямало-Ненецкий автономный округ и Волгоградская область. Там 60% опрошенных выбрали ответ «Да, по всей стране».

Всероссийский опрос проводился с 30 марта по 7 апреля 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 19 625 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье задержаны браконьеры, охотившийся на кабанов
«Лампочка Ильича» добралась и до поселка Экипажный на острове Русский
Четыре брата-разбойника терроризировали Дальнереченский район Приморья
Автомобильный портал «Дром» узнал у автолюбителей Приморья «Нужно ли из-за эпидемии ограничивать передвижение по улицам?»
«Ростелеком Ключ» — цифровая экосистема многоквартирного дома появилась во Владивостоке
Сотню тепловых аномалий зарегистрировали в Приморском крае
ДТП на Русском острове: машина слетела с трассы, пострадал 11-летний ребенок
Ушла из дома и не вернулась: поисковики разгадывают тайну исчезновения голубоглазой Валерии в Приморье
Синоптики рассказали, будут ли осадки во Владивостоке 14 апреля
Плавучий госпиталь «Иртыш» прибыл во Владивосток на помощь в борьбе с коронавирусом
Уссуриец криминально «заправился» дизтопливом на 19 тысяч рублей
Сбербанк передал волонтёрам Приморья 7 тысяч масок
Четыре смерти на рабочих местах за минувшую неделю в Приморье
Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц
Кому в Приморье можно не платить кредиты из-за коронавируса?
Во Владивостоке женщина забила палкой случайного знакомого
Последние секунды жизни: житель Владивостока лег на рельс прямо перед движущимся на него поездом
Малообеспеченным гражданам Приморья поможет новый продовольственный фонд