Четыре брата-разбойника терроризировали Дальнереченский район Приморья

14 Апр 2020 2020-04-14T03:34:14+03:00

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Четырех мужчин, промышлявших разбоем, задержали сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский». Все грабители оказались братьями в возрасте от 23 до 28 лет.

Началась история с заявления в полицию 51-летнего жителя города Дальнереченска. Мужчина сообщил, что незнакомые мужчины проникли в его дом и, угрожая ружьем и пистолетами, отобрали все деньги. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и в кратчайшие сроки задержали четверых братьев. Двое из них уже имеют судимости. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Выяснилось, что братья-разбойники сколотили банду в октябре прошлого года и причастны еще к четырем налетам в городе Дальнереченске и Дальнереченском районе, а также к нападению на магазин в Лесозаводске. Все преступления совершались с применением предметов, похожих на оружие. Нельзя сказать что грабители были особо удачливы — общая сумма, которой им удалось разжиться на всех своих налетах, составила чуть более 200 тысяч рублей.

В отношении братьев возбуждены уголовные дела о серии разбойных нападений, совершенных в крупном размере, с незаконным проникновением в жилище, помещение, либо иное хранилище, сообщает пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский». Вполне естественно, что бандитов заключили под стражу. Им светит срок до 12 лет. Идет расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU