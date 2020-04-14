«Лампочка Ильича» добралась и до поселка Экипажный на острове Русский

14 Апр 2020 2020-04-14T04:00:21+03:00

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На острове Русский в поселке Экипажный на одноименной улице еще до конца месяца появится уличное освещение, заверяет администрация Владивостока. Работы проводят специалисты подразделения «Владсвет» МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС). Им предстоит установить 18 металлических опор с новыми светильниками вдоль домов № 34, 36 и 41.

Официальный сайт мэрии сообщает, что на участке задействованы две бригады подразделения «Владсвет», а также спецтехника — два автогидроподьемника и кран-манипулятор.

— Сейчас прокладываем 460 метров новой линии. Улица Экипажная, начиная от жилых домов до скверов, будет полностью освещена. Монтируем новые опоры и устанавливаем энергосберегающие светодиодные светильники. Они служат в пять раз дольше, чем устаревшие газоразрядные лампы, — проинформировал заместитель директора по эксплуатации наружного освещения ВПЭС Дмитрий Макеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU