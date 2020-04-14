2020-04-14T04:00:21+03:00
Общество

«Лампочка Ильича» добралась и до поселка Экипажный на острове Русский

Муниципальным электрикам нужно установить 18 фонарей и протянуть 460 метров проводов
Константин МИХАЙЛОВ
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Работы на улице Экипажной. Фото: сайт администрации ВладивостокаРаботы на улице Экипажной. Фото: сайт администрации Владивостока
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На острове Русский в поселке Экипажный на одноименной улице еще до конца месяца появится уличное освещение, заверяет администрация Владивостока. Работы проводят специалисты подразделения «Владсвет» МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС). Им предстоит установить 18 металлических опор с новыми светильниками вдоль домов № 34, 36 и 41.

Официальный сайт мэрии сообщает, что на участке задействованы две бригады подразделения «Владсвет», а также спецтехника — два автогидроподьемника и кран-манипулятор.

— Сейчас прокладываем 460 метров новой линии. Улица Экипажная, начиная от жилых домов до скверов, будет полностью освещена. Монтируем новые опоры и устанавливаем энергосберегающие светодиодные светильники. Они служат в пять раз дольше, чем устаревшие газоразрядные лампы, — проинформировал заместитель директора по эксплуатации наружного освещения ВПЭС Дмитрий Макеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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