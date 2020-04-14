2020-04-14T06:08:38+03:00
Общество

«КОРУС Консалтинг СНГ» запускает бесплатный ЭДО для клиентов Сбербанка

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В условиях удаленной работы «КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) и Сбербанк бесплатно предоставят сервис электронного документооборота (ЭДО) и сдачи отчетности в государственные органы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся корпоративными клиентами Сбербанка.

До 31 мая 2020 года пользователи Сбербанк Бизнес Онлайн, впервые подключающие сервис электронного документооборота (E-invoicing),смогут сделать это бесплатно и использовать ЭДО без абонентской платы и ограничения по количеству документов.

Корпоративные клиенты Сбербанка смогут работать в сервисе как с формализованными документами, в том числе с УПД, так и с документами в произвольной форме. Для подписания и работы в сервисе необходима электронная подпись (ЭЦП), которая выпускается для клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн бесплатно в режиме онлайн.

Все документы, подписанные и переданные посредством ЭДО, хранятся в облаке и не подлежат утере. Они обладают полной юридической силой и значимостью, и их невозможно подделать. Сервис документооборота также включает бесплатную сдачу отчетности в государственные органы (ФНС, ПФР, ФСС и Росстат) и формирование нулевой отчетности.

Сергей Машурин, руководитель «КОРУС Консалтинг СНГ»:

«В сегодняшних реалиях КОРУС обеспечивает клиентов незаменимым инструментом, позволяющим поддержать и даже ускорить текущие бизнес-процессы в части документооборота между юридическими лицами и организовать режим удаленной работы компании. Мы считаем, что ИТ-компании и технологии могут и, более того, в какой-то степени обязаны помогать бизнесу. Именно поэтому мы совместно со Сбербанком предоставляем свои сервисы на бесплатной основе до тех пор, пока ситуация не поменяется в лучшую сторону».

Бесплатный сервис документооборота призван обеспечить непрерывность и стабильность документооборота между юридическими лицами и ИП по всей России до 31 мая.

Для начала работы с электронным документооборотом от Сбербанка и «КОРУС Консалтинг СНГ» вы можете воспользоваться ссылкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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