Скучаете в самоизоляции — смотрите кино про Приморье
Портал о кино в Приморском крае kinoprim.ru обратился к жителям региона, у которых «от скачанных с торрентов блокбастеров уже болит голова», с предложением посмотреть приморское кино. На сайте собраны около четырех сотен киноработ местных авторов. Большинство из них это короткометражные фильмы и снимались они на Приморской земле.
Также зрителя ждут произведения кинематографистов из других регионов и стран. Создатели портала приглашают провести дни самоизоляции с пользой и удовольствием.
Помимо фильмов интернет-ресурс рассказывает о краевых киноновостях, конкурсах для кинематографистов и многом другом, связанным с миром кино.
Сайт kinoprim.ru был создан в 2016 году в рамках Федеральной целевой программы Министерства культуры РФ «Культура России» как некоммерческий проект. Таким он остается и по сей день. Основная задача ресурса содействие кинематографу Приморского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU