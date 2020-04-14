Приморские школьники отправятся «В сказку – из дома»

14 Апр 2020 2020-04-14T11:51:44+03:00

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МТС, Российское движение школьников, факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры Российской Федерации запустили федеральный детский проект #ВсказкуИздома. Для ребят до 14 лет работает бесплатная горячая линия сказок и стартовал масштабный конкурс чтецов под руководством российских звезд.

По телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51 дети смогут прослушать сказки из коллекций Национальной электронной детской библиотеки и Детского радио. Рассказчиками станут студенты-волонтеры российских вузов, а также вожатые Российского движения школьников. Читать сказки всем позвонившим будут перед сном – с 19.00 до 22.00.

Конкурс юных чтецов сказок, в котором смогут поучаствовать дети из всех регионов страны, стартовал на платформе благотворительного проекта МТС «Поколение М». В экспертное жюри вошли российский летчик-космонавт, заместитель директора по научной работе Московского музея космонавтики Александр Лавейкин, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, главный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева, ведущие детских и юношеских программ Алексей Лысенко и Оксана Фёдорова, ди-джеи «Детского радио» Алё-Алёна и Гарик, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.

Члены жюри из дома запишут свои любимые произведения на камеру телефона и призовут детей самостоятельно читать сказки и загружать свои видео или аудиоработы на сайт «Поколения М». Два победителя (по одному в возрастных категориях 6-10 и 11-14 лет) смогут в режиме видеосвязи лично пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку.

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного проекта «Поколение М» и смогут собственным творчеством спасать жизни сверстников - за каждую загруженную работу, каждый «лайк» и репост в социальные сети будет начислено по одному баллу на «Счетчик добра» проекта. В конце года МТС переведет все баллы в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль и направит на лечение тяжелобольных детей.

«Для нас очень важно помочь приморским родителям, многие из которых сейчас работают удаленно, организовать полезный и безопасный досуг для детей. Программа «В сказку – из дома» вовлекает ребят в творчество в формате онлайн и дает возможность интересно провести время. Кроме того, у детей есть шанс проявить свой талант и выиграть главный приз. Приморские школьники традиционно активно участвуют и регулярно побеждают в проекте «Поколение М». Уверена, что наша новая инициатива также найдет живой отклик среди родителей и детей», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Хочу искренне поблагодарить всех волонтеров и работников библиотек, которые в прямом и переносном смысле «подключились» к проекту «В сказку – из дома» и воспитывают в детях любовь к чтению в столь необычном, интересном и увлекательном формате. Такой опыт не только дарит ребёнку совершенно новые эмоции, но и открывает прекрасные возможности для образования, творчества, общения со сверстниками и родителями», – подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Более ста студентов факультета журналистики МГУ станут профессиональными «рассказчиками» и поведут детей в #ВСКАЗКУИЗДОМА. Проект, безусловно, носит и образовательный характер для студентов: все волонтеры-сказочники прошли специальное обучение под руководством сотрудников кафедры стилистики и русского языка, с тем, чтобы слушатели всех возрастов могли наслаждаться грамотным, с соблюдением норм русского литературного языка, исполнением. Мы искренне надеемся, что проект, объединяющий усилия и энергию большого числа молодых, креативных, добрых людей, обязательно станет полезным и востребованным в российских семьях», — рассказала декан факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова Елена Вартанова.

«Российское движение школьников с удовольствием присоединились к проекту «В сказку - из дома», который дарит детям возможность живого искреннего общения, а также дополнительные инструменты для творческого развития. Важно, что проект дает возможность с пользой провести время, получить новый опыт и знания как самым юным участникам, так и волонтерам горячей линии», — прокомментировала Ольга Пашук, руководитель проекта Российского движения школьников.

Информационными партнерами проекта выступили «Детское радио», телеканал «Мульт», Московский музей космонавтики.