100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке

14 Апр 2020 2020-04-14T08:56:28+03:00

Такие танки принимали участие в боевых действиях 1938 года, когда Красная армия отбросила вторгшиеся на территорию СССР японские боевые части в районе озера Хасан

Изменить размер текста: A A

Реставрация легкого советского танка МС-1, который должен принять участие в Параде Победы во Владивостоке, полным ходом проходит в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа. Об этом сообщил сайт Министерства обороны РФ.

Сейчас танк находится на территории ремонтно-восстановительного соединения Приморской армии ВВО. Уже произведен ремонт ходовой части и силовой установки. Сообщается, что боевая машина прошла стационарные и ходовые испытания. В данный момент закончены подготовительные работы перед покраской. Несмотря на то, что в апреле этому образцу военной техники исполнится ровно 100 лет, танк ветеран готов принять участие в параде.

Справка:

Советский легкий пехотный танк МС-1(малый сопровождающий) использовался с 1928 по 1942 годы. Является первым танком советской разработки. Всего было выпущено 959 танков этого типа. Вооружен нарезной 37 мм пушкой «Гочкиса», двумя 6 мм пулеметами Федорова, и имеет 18 мм стальную катанного типа броню. В Приморье танк попал, когда с запада страны устаревшую бронетехнику перебрасывали в укрепрайоны на защиту восточных границ СССР.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU