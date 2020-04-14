2020-04-14T08:56:28+03:00
Общество

100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке

Такие танки принимали участие в боевых действиях 1938 года, когда Красная армия отбросила вторгшиеся на территорию СССР японские боевые части в районе озера Хасан
Константин МИХАЙЛОВ
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Танк МС-1. Фото: сайт Министерства обороны РФТанк МС-1. Фото: сайт Министерства обороны РФ
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Реставрация легкого советского танка МС-1, который должен принять участие в Параде Победы во Владивостоке, полным ходом проходит в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа. Об этом сообщил сайт Министерства обороны РФ.

Сейчас танк находится на территории ремонтно-восстановительного соединения Приморской армии ВВО. Уже произведен ремонт ходовой части и силовой установки. Сообщается, что боевая машина прошла стационарные и ходовые испытания. В данный момент закончены подготовительные работы перед покраской. Несмотря на то, что в апреле этому образцу военной техники исполнится ровно 100 лет, танк ветеран готов принять участие в параде.

Справка:

Советский легкий пехотный танк МС-1(малый сопровождающий) использовался с 1928 по 1942 годы. Является первым танком советской разработки. Всего было выпущено 959 танков этого типа. Вооружен нарезной 37 мм пушкой «Гочкиса», двумя 6 мм пулеметами Федорова, и имеет 18 мм стальную катанного типа броню. В Приморье танк попал, когда с запада страны устаревшую бронетехнику перебрасывали в укрепрайоны на защиту восточных границ СССР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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