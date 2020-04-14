Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению

14 Апр 2020 2020-04-14T10:06:22+03:00

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Первыми начали возвращаться к привычному — очному формату обучения детей малокомплектные школы Приморья. Как сообщил сайт правительства региона, одна из таких школ находится в Надеждинском районе края. В школе № 8 села Нежино учатся всего 38 детей. Меньше всего ребят в 7-й классе — лишь один ребенок. С 6 по 10 апреля, в Нежино, как и во всем крае, детей учили дистанционно. Но с начала этой недели пригласили обратно в классы.

— Дистанционное обучение проходило у нас в течение недели. Перестроиться было сложно. Требовалось пересмотреть учебные планы, образовательные программы. Сама работа в итоге выстраивалась следующим образом. Связь поддерживалась через мессенджер WhatsApp — его выбрали, поскольку не у всех семей есть компьютеры или ноутбуки, а телефоны, на которые устанавливается приложение, являются более доступными, — рассказала директор школы № 8 в селе Нежино Ольга Вачева.

Сейчас учебный день в школе начинается в 9 утра. До его начала сотрудники школы проводят обработку полов, стен и мебели. На входе в школу у каждого ребенка измеряют температуру бесконтактными термометрами: устройства ранее закупили для всех образовательных учреждений края. Уроки длятся 30 минут, перемены — 10. Начальные классы сидят не более трех уроков в день. Основной упор на математику, русский язык и чтение. Дети из средней школы ежедневно имеют не более четырех занятий.

В ближайшее время малокомплектные школы и школы в отдаленных районах края вернутся к обучению детей очно. Как сообщила региональный министр образования Наталья Бондаренко, в Приморье насчитывается 103 таких организации. В каждой учится от 5 до 100 ребят. Остальные школы продолжат работу в дистанционном формате.

Как уже сообщалось, приморские власти не планируют завершать учебный год досрочно.

Учитель соблюдать все меры безопасности. Фото: сайт правительства Приморья

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ИСТОЧНИК KP.RU