2020-04-14T10:06:22+03:00
Общество

Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению

«Дистанционку» отменяют пока только малокомплектные учебные заведения
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Уроки длятся только 30 минут. Фото: сайт правительства ПриморьяУроки длятся только 30 минут. Фото: сайт правительства Приморья
Изменить размер текста:

Первыми начали возвращаться к привычному — очному формату обучения детей малокомплектные школы Приморья. Как сообщил сайт правительства региона, одна из таких школ находится в Надеждинском районе края. В школе № 8 села Нежино учатся всего 38 детей. Меньше всего ребят в 7-й классе — лишь один ребенок. С 6 по 10 апреля, в Нежино, как и во всем крае, детей учили дистанционно. Но с начала этой недели пригласили обратно в классы.

— Дистанционное обучение проходило у нас в течение недели. Перестроиться было сложно. Требовалось пересмотреть учебные планы, образовательные программы. Сама работа в итоге выстраивалась следующим образом. Связь поддерживалась через мессенджер WhatsApp — его выбрали, поскольку не у всех семей есть компьютеры или ноутбуки, а телефоны, на которые устанавливается приложение, являются более доступными, — рассказала директор школы № 8 в селе Нежино Ольга Вачева.

Сейчас учебный день в школе начинается в 9 утра. До его начала сотрудники школы проводят обработку полов, стен и мебели. На входе в школу у каждого ребенка измеряют температуру бесконтактными термометрами: устройства ранее закупили для всех образовательных учреждений края. Уроки длятся 30 минут, перемены — 10. Начальные классы сидят не более трех уроков в день. Основной упор на математику, русский язык и чтение. Дети из средней школы ежедневно имеют не более четырех занятий.

В ближайшее время малокомплектные школы и школы в отдаленных районах края вернутся к обучению детей очно. Как сообщила региональный министр образования Наталья Бондаренко, в Приморье насчитывается 103 таких организации. В каждой учится от 5 до 100 ребят. Остальные школы продолжат работу в дистанционном формате.

Как уже сообщалось, приморские власти не планируют завершать учебный год досрочно.

Учитель соблюдать все меры безопасности. Фото: сайт правительства Приморья

Учитель соблюдать все меры безопасности. Фото: сайт правительства Приморья

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику
Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению
16 апреля начнется второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников Владивостока
100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке
Приморские школьники отправятся «В сказку – из дома»
Скучаете в самоизоляции — смотрите кино про Приморье
Уже 326 китайцев, проехавших через Владивосток, оказались больны COVID-19
«КОРУС Консалтинг СНГ» запускает бесплатный ЭДО для клиентов Сбербанка
«Россети ФСК ЕЭС» модернизировала оборудование подстанций крупнейшего россыпного месторождения золота в России
В Приморье задержаны браконьеры, охотившиеся на кабанов
«Лампочка Ильича» добралась и до поселка Экипажный на острове Русский
Четыре брата-разбойника терроризировали Дальнереченский район Приморья
Автомобильный портал «Дром» узнал у автолюбителей Приморья «Нужно ли из-за эпидемии ограничивать передвижение по улицам?»
«Ростелеком Ключ» — цифровая экосистема многоквартирного дома появилась во Владивостоке
Сотню тепловых аномалий зарегистрировали в Приморском крае
ДТП на Русском острове: машина слетела с трассы, пострадал 11-летний ребенок
Ушла из дома и не вернулась: поисковики разгадывают тайну исчезновения голубоглазой Валерии в Приморье
Синоптики рассказали, будут ли осадки во Владивостоке 14 апреля
Плавучий госпиталь «Иртыш» прибыл во Владивосток на помощь в борьбе с коронавирусом
Уссуриец криминально «заправился» дизтопливом на 19 тысяч рублей
Сбербанк передал волонтёрам Приморья 7 тысяч масок
Четыре смерти на рабочих местах за минувшую неделю в Приморье
Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц
Кому в Приморье можно не платить кредиты из-за коронавируса?
Во Владивостоке женщина забила палкой случайного знакомого
Последние секунды жизни: житель Владивостока лег на рельс прямо перед движущимся на него поездом
Малообеспеченным гражданам Приморья поможет новый продовольственный фонд