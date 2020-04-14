В рубашке родилась: во Владивостоке автокран превратил малолитражку в груду металлолома

14 Апр 2020 2020-04-14T12:49:05+03:00

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Владелице Honda Fit сегодня, пожалуй, можно праздновать второй день рождения. Девушка чудом осталась жива, в то время, как ее авто превратилось в груду металлолома. Более того, автолюбительница отделилась лишь ссадиной на коленке после наезда автокрана, который буквально снес машину на перекрестке.

Серьезное ДТП случилось 14 апреля на спуске по улице Борисенко, рядом с домом № 100Б. По словам очевидцев, у тяжелой техники, предположительно, отказали тормоза. Кран на всем ходу буквально протаранил машину, протащив ее с перекрестка на косогор.

Машина зависла над косогором. Фото: dpskontrol_125rus

Искореженная малолитражка остановилась на возвышенности. От падения вниз Fit спасли ветки деревьев. На помощь к девушке поспешили очевидцы. Как уверяют свидетели, автолюбительница сильно испугалась, ее буквально трясло. К счастью, девушка не пострадала, чего нельзя сказать об ее авто. По всей вероятности, машина не подлежит восстановлению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/772999" frameborder="0"></iframe> Кран снес малолитражку во Владивостоке.Видео: dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU