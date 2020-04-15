Погода во Владивостоке и Приморье на 15 апреля 2020 года: сильный ветер, но без осадков

15 Апр 2020 2020-04-15T00:03:36+03:00

Сегодня в Приморье будет переменная облачность, но обойдется без осадков. Фото: Милана СОКОЛ

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 апреля, в Приморье осадков не ожидается, но будет дуть сильный ветер, сообщает "Примпогода". Температура воздуха +5...+17°C.

Во Владивостоке будет облачно, осадков не прогнозируется, зато утром будет дуть сильный северный ветер. Днем он станет слабее. Воздух прогреется до +13°C, но из-за ветра температура будет ощущаться немного слабее.

В Уссурийске ожидается переменная облачность. Синоптики уверенны, что будет без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха до +14°C.

В Находке, также как и во Владивостоке, ожидается весь день переменная облачность и без осадков. Ветер будет дуть с севера и северо-запада, а воздух прогреется до +13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU