2020-04-15T00:03:36+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 15 апреля 2020 года: сильный ветер, но без осадков

В Крае постепенно устанавливаются температуры, характерные для весны
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Сегодня в Приморье будет переменная облачность, но обойдется без осадков.Сегодня в Приморье будет переменная облачность, но обойдется без осадков.Фото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 апреля, в Приморье осадков не ожидается, но будет дуть сильный ветер, сообщает "Примпогода". Температура воздуха +5...+17°C.

Во Владивостоке будет облачно, осадков не прогнозируется, зато утром будет дуть сильный северный ветер. Днем он станет слабее. Воздух прогреется до +13°C, но из-за ветра температура будет ощущаться немного слабее.

В Уссурийске ожидается переменная облачность. Синоптики уверенны, что будет без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха до +14°C.

В Находке, также как и во Владивостоке, ожидается весь день переменная облачность и без осадков. Ветер будет дуть с севера и северо-запада, а воздух прогреется до +13°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Калашников» на «Земле леопарда»: контроль за огнем с воздуха
Полиция Уссурийска обнаружила угнанный автомобиль раньше, чем его хозяин заявил об угоне
Полицейские Приморья рассказали, за что можно получить штраф во время самоизоляции
Приморец отомстил за свою подругу, воткнув отвертку в глаз обидчику
Парня с грустным взглядом разыскивают в Приморье
Погода во Владивостоке и Приморье на 15 апреля 2020 года: сильный ветер, но без осадков
В рубашке родилась: во Владивостоке автокран превратил малолитражку в груду металлолома
Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику
Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению
16 апреля начнется второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников Владивостока
100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке
Приморские школьники отправятся «В сказку – из дома»
Скучаете в самоизоляции — смотрите кино про Приморье
Уже 326 китайцев, проехавших через Владивосток, оказались больны COVID-19