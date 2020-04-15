Парня с грустным взглядом разыскивают в Приморье

15 Апр 2020 2020-04-15T00:25:16+03:00

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В Приморье разыскивают 26-летнего молодого человека из Находки.

Юрий Юрасов перестал выходить на связь с родственниками еще 8 апреля. Вначале повода для паники не было, у всех бывают похожие ситуации, когда человек остается без связи. Но дни шли, а Юрий так и не связался со своими родными.

На вид парню 25-26 лет, рост 167-170 см., среднего телосложения, глаза карие. Обычно Юрий одевал синюю куртку, темно-синие джинсы, коричневые туфли. Кстати, на руке у Юрия татуировка в виде изображения корабля.

Ориентировка, которую распространяют волонтеры

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, просим позвонить по телефонам: 8 (4236) 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02– ОМВД России по г. Находке или 02, 102 – полиция; 8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32– волонтеры

ИСТОЧНИК KP.RU