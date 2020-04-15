Приморец отомстил за свою подругу, воткнув отвертку в глаз обидчику
Житель Дальнереченска отправится под суд за расправу над неприятелем, который обидел его подругу.
Потасовка произошла еще в январе 2020 года в квартире одного из домов Дальнереченска по улице Терешковой. 36-летний мужчина повздорил со своим 40-летним неприятелем, к которому имел давние обиды. Чаша терпения переполнилась, когда в очередной ссоре последний перешел на оскорбления сожительницы своего оппонента.
Мужчина в пылу ярости схватил отвертку и воткнул ее в глаз своему обидчику. Далее в ход пошел складной нож, которым было нанесено шесть ударов в область шеи и грудной клетки. Раны были настолько серьезными, что 40-летний обидчик скончался на месте.
Следователи собрали достаточно доказательств убийства, теперь уголовное дело рассмотрит суд, который и вынесет вердикт.
ИСТОЧНИК KP.RU