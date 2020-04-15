2020-04-15T01:49:46+03:00
Общество

Полицейские Приморья рассказали, за что можно получить штраф во время самоизоляции

Пока приморцы продолжают нарушать особый режим, полиция региона напоминает об административной и уголовной ответственности
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Полицейские Приморья рассказали, какой штраф можно получить за нарушение самоизоляцииПолицейские Приморья рассказали, какой штраф можно получить за нарушение самоизоляцииФото: 25.mvd.ru
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Жители Приморья продолжают нарушать режим самоизоляции. Граждан не пугают даже штрафные санкции. Тем не менее, полицейские Приморья продолжают разъяснять гражданам, насколько сильно по кошельку может ударить простой выход из дома без особой на то причины. Ну а в случае наступления серьезных последствий нарушителям самоизоляции может грозить даже уголовная ответственность.

Все, кто прибыл из-за границы и должен пройти самоизоляцию 14 дней, а также уже инфицированные или находящиеся «под подозрением» (в обсерваторе или на карантине дома) за нарушение предписаний получат штраф до 40 тысяч рублей. Если за такое нарушение кому-то будет причинен вред, или наступит смерть, то сумма штрафа возрастет многократно: штраф до 300 тысяч рублей гражданам, до 500 тысяч рублей должностным лицам и до 1 миллиона рублей юридическим лицам.

Если нарушение режима самоизоляции станет причиной массового заболевания, или даже создало угрозу такого заболевания, то в этом случае наступает уже уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет.

Установлена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности там, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Эта мера касается здоровых граждан. При нарушении этих правил поведения можно получить штраф до 30 тысяч рублей.

Порог эпидемии еще не пройден. Просим приморцев проявить социальную ответственность, сознательность и придерживаться ограничительных мер. Тем самым мы убережем себя и своих близких от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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