Полиция Уссурийска обнаружила угнанный автомобиль раньше, чем его хозяин заявил об угоне

15 Апр 2020 2020-04-15T03:16:06+03:00

Угонщик снял с машины номера другого региона, чтобы не привлекать внимание полиции. Но именно отсутствие номеров заинтересовало инспекторов ГИБДД

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Сотрудники Госавтоинспекции Уссурийска, патрулируя улицу Агеева, заметили автомобиль УАЗ без номерных знаков. Водитель подозрительной машины на требование остановиться попытался скрыться от полиции, но не справился с управлением и совершил ДТП с опрокидыванием автомобиля.

Человека, находившегося за рулем, доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что 28-летний мужчина уже был судим, и машина ему не принадлежит. Как рассказал задержанный, он просто решил покататься, поэтому и угнал авто. Номера снял, потому что на них значился другой регион России, и они могли бы привлечь внимание полицейских. Особого мастерства для угона машины злоумышленнику не понадобилось — ключи зажигания лежали в бардачке автомобиля.

Лишь спустя несколько часов в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратился собственник автомобиля с заявлением о хищении. Машина принадлежит одному из научных предприятий. В марте "Комсомолка" уже писала о похожем случае, когда полиции удалось среагировать раньше владельца транспортного средства.

Любитель покататься, помимо нескольких административных взысканий, получил уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь мужчина может лишится свободы на срок до пяти лет. И его несвобода уже началась: угонщику на время следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, информирует пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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ИСТОЧНИК KP.RU