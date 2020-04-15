«Калашников» на «Земле леопарда»: контроль за огнем с воздуха

15 Апр 2020 2020-04-15T03:55:25+03:00

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Беспилотные летательные аппараты Zala концерна «Калашников» на территории национального парка «Земля леопарда» начали отслеживать возгорания и выявлять поджигателей.

Техника позволяет вести наблюдение на высоте до 3 километров. Человек на земле не увидит и не услышит беспилотный аппарат, а вот беспилотник увидит все с помощью камеры с 60-кратным увеличением изображения. Тепловизоры позволяют вести наблюдения ночью и в условиях плохой видимости. Данные передаются в мобильный штаб в режиме реального времени. В зависимости от обстановки беспилотники будут использованы для контроля за наиболее пожароопасными участками или для выявления нарушителей.

— Положительный опыт специалистов «Приморской авиабазы» в выявлении пожаров и даже поджигателей показал эффективность такого контроля пожароопасной обстановки. Пожары представляют реальную угрозу редким животным, которые беззащитны перед лицом этой разрушительной стихии. Мы благодарим Zala Aero Group, входящую в состав концерна «Калашников», АНО «Дальневосточные леопарды» и Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края за сотрудничество, — сказал директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

С начала пожароопасного периода сотрудники «Земли леопарда» ликвидировали уже четыре крупных возгорания у границ нацпарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773170" frameborder="0"></iframe> Беспилотники и пожары на "Земле леопарда".Съемки национального парка "Земля леопарда"

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ИСТОЧНИК KP.RU