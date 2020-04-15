2020-04-15T04:30:37+03:00
Общество

Во Владивостоке в «Сквере ветеранов» по вечерам будет светлее

Полтора десятка декоративных чугунных фонарных столбов украсили место отдыха
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В "Сквере ветеранов" работает ВПЭС. Фото: сайт администрации ВладивостокаВ "Сквере ветеранов" работает ВПЭС. Фото: сайт администрации Владивостока
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Во Владивостоке в «Сквере ветеранов» на улице Вострецова закончились работы по созданию системы уличного освещения. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы российского Дальнего Востока, специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) установили в сквере 15 декоративных чугунных опор с круглыми светильниками. Работали две спецбригады, а также буровая установка, автовышка, автогидродъемник и кран-манипулятор. Установку декоративных фонарей в сквере специалисты ВПЭС завершили на 10 дней раньше планируемого срока.

— У нас была задача проложить кабель так, чтобы не нарушить благоустройство аллеи. Поэтому, где проходит дорога, протянули воздушную линию, а где начинаются газоны — проложили кабель под землей, — рассказал мастер ремонтного участка подразделения «Владсвет» ВПЭС Антон Ивашкин.

Далее специалисты ВПЭС начнут строительство сети наружного освещения на улице Камской — от дома № 5а до № 45. Там вдоль грунтовой дороги частного сектора, по просьбе местных жителей, установят 20 металлических опор со светодиодными светильниками.

Фото: сайт администрации Владивостока

Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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